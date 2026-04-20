Tomás Barrios tuvo debut y despedida en la primera ronda de la qualy del Masters 1.000 de Madrid

La primera ronda de la etapa clasificatoria para el Masters 1.000 de Madrid marcó la eliminación de Tomás Barrios (123° del ranking ATP). A diferencia de lo conseguido por su compatriota Cristian Garin (85°), el tenista nacional no logró avanzar en el certamen español.

Durante las dos horas y siete minutos de encuentro, el jugador húngaro Zsombor Piros (148°) supo capitalizar las fallas del chileno. Específicamente, "Tomi"evidenció imprecisiones con su servicio y equivocaciones en momentos claves, lo que se tradujo en una derrota por parciales de 3-6 y 5-7.

El desarrollo de la manga inicial mostró gran paridad entre ambos competidores. Sin embargo, el equilibrio se rompió en el octavo juego, cuando el europeo consiguió quebrar el saque del representante nacional, adjudicándose así el primer capítulo con un marcador de 6-3 a su favor.

Para el segundo set, el chillanejo exhibió una recuperación al concretar una ruptura durante el cuarto game, estableciendo una ventaja transitoria de 3-1. Pese a este impulso, la respuesta de su adversario llegó en el séptimo juego mediante un rompimiento que volvió a emparejar las cifras.

El desenlace del partido estuvo marcado por las oportunidades desperdiciadas por el ñublino. Primero, dejó escapar cuatro break points en el octavo juego, y posteriormente, no logró concretar otras cinco opciones de quiebre en el décimo game, las cuales eran fundamentales para forzar un tercer episodio.

Inmediatamente después de esas chances perdidas, Piros asestó un quiebre definitivo que sentenció el triunfo sobre Barrios. Con este resultado, el jugador nacional perdió la oportunidad de acompañar a "Gago", tenista que este martes intentará asegurar su ingreso al cuadro principal cuando se mida contra el estadounidense Martin Damm (126°).

PURANOTICIA