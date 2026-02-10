Tomás Barrios salvó tres match points y ganó por retiro de su rival en su debut en el ATP de Buenos Aires

Tomás Barrios (114° del mundo) sigue celebrando tras la triunfal serie de Copa Davis ante Serbia. Es que después de aportar con dos puntos ante los balcánicos (uno en singles y otro en dobles), el chileno avanzó en su debut este martes en el ATP 250 de Buenos Aires, en el comienzo de la gira sudamericana sobre arcilla.

El chillanejo, quien ingresó a última hora al cuadro principal, se impuso de manera increíble tras remontar y salvar tres match points contra el lucky loser brasileño Thiago Seyboth Wild (197°), quien ocupó el lugar de Cristian Garin, el original rival del criollo y que decidió bajarse el domingo. Fue 4-6, 6-5 y retiro, el marcador favorable para "Tomi", quien llegó a estar 5-2 abajo en el segundo set.

El partido comenzó con los jugadores quebrando de entrada sus servicios. Luego fueron sosteniendo sus turnos hasta que el nacional entregó su saque en el séptimo juego después de ir 40-0, mientras que en el décimo Seyboth Wild no titubeó para sellar el set.

En el segundo episodio el pupilo de Guillermo Gómez cedió su servicio de entrada y luego, en el séptimo juego sufrió una nueva ruptura. Parecía que ahí estaba todo sentenciado, pero su contrincante no pudo abrochar y sufrió problemas físicos tras el noveno game. En el décimo Seyboth volvió a sacar por el partido, pero el chileno aprovechó la dolencia del rival y le quebró salvando dos nuevos match points para seguir con vida. Tras el undécimo, el brasileño decidió retirarse y le dio la victoria al criollo.

Con esto, Barrios avanzó de manera increíble a los octavos de final del ATP 250 Buenos Aires, sin ganar ningún set, y dio otro paso para intentar volver al top 100, pues quedó en el casillero 104 en el ranking en vivo.

En ronda de 16 mejores, enfrentará al italiano Luciano Darderi (22°), quien quedó libre en primera vuelta por su condición de segundo cabeza de serie.

