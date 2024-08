Taekwondista Joaquín Churchill protagoniza la gran polémica del Team Chile en París 2020: Comité y Federación presentaron reclamo

Un polémico debut tuvo el chileno Joaquín Churchill en la categoría de 80 kilos en el taekwondo de estos Juegos Olímpicos de París 2024.

El nacional ganaba el combate frente al surcoreano Seo Geonwoo, pero revirtieron la decisión y perdió. No obstante, aún no está completamente eliminado, ya que podría disputar el repechaje por los bronces si el asiático llega a la final.

Según explicó el Team Chile en sus redes sociales, "en una decisión insólita, los jueces del combate decidieron revisar dos veces un movimiento —llevando el duelo a un tercer round—, incluso después de haber dado como ganador a Joaquín".

"El Comité Olímpico de Chile y la Federación Chilena de Taekwondo han presentado un reclamo formal a raíz de las situaciones ocurridas en el combate entre Joaquín Churchill y el surcoreano Seo Genwoo en París 2024. Una vez finalizado el segundo round, y luego de haber perdido su tarjeta de apelación, la entrenadora del deportista surocreano invade el lugar de competencia, conducta que según el reglamento es antideportiva y debe ser sancionada", agregaron.

También indicaron que "además, se acerca sin derecho alguno a reclamar a la mesa de los jueces, exigiendo una nueva revisión sin tener una tarjeta de apelación, situación reñoda con el reglamento y que termina modificando la decisión inicial sobre el resultado del segundo round. Junto con el reclamo formal, se solicitó se adopten todas las medidas pertinentes".

En tanto, Churchill expresó que "me logré llevar el primer round, en el segundo lastimosamente el coreano me empató con una patada de giro. Me cobraron una falta, entonces al él tener dos técnicas de mayor valor terminó ganando el round. En el tercero me terminé cansando, era una pelea muy frenética".

"Sobre la pausa al final del segundo round por la revisión, me desconcentré un poco porque se pausó mucho el combate, no sabía si había ganado. En un momento celebré, luego se me bajó toda la energía. Tuve que volver y mantenerme indiferente pero igual me afectó", sentenció el deportista chileno.

PURANOTICIA