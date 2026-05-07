Tabilo va por el golpe ante Cerúndolo en Roma tras un debut implacable

Un estreno arrollador fue el que protagonizó este miércoles Alejandro Tabilo (35° del ranking ATP) dentro del cuadro principal correspondiente al Masters 1000 de Roma. El tenista nacional superó con contundencia al experimentado español Pablo Carreño Busta (91°), un jugador que supo ser top ten durante la temporada 2017 y frente al cual el chileno registraba caídas en sus dos cruces previos.

Sin embargo, "Jano" carece de margen para continuar celebrando esta categórica victoria. Este viernes, el deportista deberá pisar nuevamente la arcilla para disputar un complejo compromiso válido por la segunda ronda frente a Francisco Cerúndolo (27°). El jugador argentino llega descansado a esta instancia, ya que quedó libre en la fase inicial gracias a su estatus de 25° cabeza de serie.

La organización del torneo ya definió la programación para este choque contra el trasandino, fijando el encuentro en el tercer turno del court Pietrangeli. Considerando que la acción tenística comenzará a las 5:00 horas de Chile, se proyecta que el duelo del representante nacional arranque aproximadamente a eso de las 8:30 o 9:00 horas.

El historial entre el zurdo nacido en Canadá y Cerúndolo anota tres enfrentamientos previos. Las dos primeras victorias quedaron en manos del trasandino, mientras que el último choque —y el único disputado a nivel ATP— terminó con festejos para el chileno durante la primera ronda del ATP 250 de Córdoba en 2022, torneo donde posteriormente "Ale" logró instalarse en su primera final.

De conseguir dar el golpe en este nuevo desafío, Tabilo asegurará su boleto a la tercera ronda, fase en la que asoma como posible rival el local y top ten italiano Lorenzo Musetti. Junto con ello, un triunfo lo dejaría mucho más cerca del objetivo de ser cabeza de serie en Roland Garros, certamen que marca el segundo Grand Slam de la temporada.

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