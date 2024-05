Sigue la polémica: Ahora Castillo cuestionó la reprimenda de Católica

A pesar de esta en España para someterse a una cirugía, el delantero de Universidad Católica, Nicolás Castillo, sigue generando polémica en redes sociales a raíz de los gestos obscenos que realizó en el clásico con Universidad de Chile.

En dicha oportunidad, mientras que devolvía a camarines una vez finalizado el cotejo, el atacante hizo ademanes vulgares hacia la parcialidad azul, por los cuales recibió la reprimenda de su propio club.

"Cruzados lamenta las expresiones y gestos de un jugador de nuestro plantel a la hinchada rival y ofrece las disculpas correspondientes. Estas actitudes no se condicen con los valores que debe manifestar todo representante de nuestra institución", señalaron desde la precordillera en un escueto comunicado.

Sin embargo, todo parece indicar que el mensaje no cayó para nada bien en el ex seleccionado nacional, quien por medio de Instagram le respondió a un fanático que salió a respaldarlo, criticando que no se presentara alguna denuncia por las presuntas agresiones que sufrió "Nico" de parte de los forofos del cuadro laico.

"¿Quién sabe por qué no lo hacen? Pero sí piden perdón por un gesto", respondió el mundialista sub 20 en Turquía 2013. Luego el individuo insistió y apuntó: "¿Y por qué no denuncian que de Marquesina tiraron piedras, monedas y escupos a la banca?"; ante lo cual Castillo contestó "¿Cierto?".

