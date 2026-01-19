Sevilla de Alexis y Suazo respira en su lucha por alejarse del descenso tras empatar con el Elche

Sevilla no llegaba con buenos números al estadio Martínez Valero para enfrentar al local Elche, por la 20ª de la liga española.

La escuadra andaluza no sólo lucía tres derrotas consecutivas, sino que, además, el “título” de equipo más perdedor del torneo: 11 caídas, lo que no sólo lo tenía ya en zona peligrosa en la tabla, sino que cuestionaba derechamente la continuidad de su entrenador, el argentino Matías Almeyda.

Y pese a que no hizo un gran partido y que estuvo 2-0 abajo, Sevilla logró detener su caída libre y rescatar un punto en la agonía tras igualar 2-2, resultado que por ahora lo aleja un poco de grupo que pelea por no descender y que le da algo de aire a su entrenador.

Elche, en verdad, no supo aprovechar su mejor juego y menos su ventaja. Se puso adelante muy temprano, a los 13’, con un remate de derecha de Alexei Febas, y desde ahí manejó el partido sin salir de sus posiciones defensivas, esperando los espacios que Sevilla le dejaría.

Los andaluces, pese a tener la pelota, carecían de juego ofensivo de peso. Y echaban de menos a delanteros como Alexis Sánchez y Rubén Vargas, que estaban fuera por lesión.

Así, Elche siguió su libreto y a los 55’ pareció sentenciar el partido con la anotación de Germán Valero.

Pero luego algo cambió. A los 67’ entró el chileno Gabriel Suazo por el lesionado Tangou Nainzou y pocos minutos después (74’) participó en la jugada que le dio el descuento a Sevilla por obra de Akor Adams.

De ahí para adelante el encuentro se abrió y Elche cayó en cierta desesperación lo que se complementó con un error porque a los 90’, el uruguayo Álvaro Rodríguez puso la mano en la trayectoria de la pelota en su área y le dio a Akor Adams la posibilidad, mediante penal, de conseguir un empate que pareció caer del cielo.

Cabe señalar que Sevilla suma 21 puntos y marcha en la 14ª posición en la Primera División de España.

