Selección chilena de rugby presenta su nómina oficial para el Mundial de Francia 2023

Este lunes, Pablo Lemoine, headcoach de la selección chilena de rugby, presentó la nómina oficial para afrontar el Mundial de Francia, que marcará el debut criollo en una cita planetaria.



En el listado de 30 jugadores destaca la presencia del capitán y tercera línea, Martín Sigren; el cocapitán y centro, José Ignacio Larenas; el apertura, Rodrigo Fernández; y el también tercera línea, Ignacio Silva.



Cabe recordar que los Cóndores quedaron emparejados en el grupo D con los combinados de Argentina, Japón Inglaterra y Samoa. El primer choque del conjunto nacional será ante los nipones el 10 de septiembre.



El evento deportivo arrancará el 8 de septiembre y se extenderá hasta el 28 de octubre, día de la gran final que se disputará en el Stade de France.



NÓMINA COMPLETA



- Iñaki Ayarza Saporta (PWCC / Soyaux Angoulême XV, Francia), Fullback

- Augusto Böhme Alemparte (UC), Hooker

- Javier Carrasco Albornoz (Old Redlander´s), Pilar

- Lukas Carvallo Rauff (PWCC), Medio scrum

- Pablo Casas Suárez (PWCC), Centro

- Matías Dittus Fletcher (UC / Club Athlétique Périgueux), Pilar

- Tomas Dussaillant Venezian (Old Boys), Hooker

- Javier Eissmann Peña (UC), Segunda línea

- Alfonso Escobar Álvarez (COBS), Tercera línea

- Diego Escobar Álvarez (COBS), Hooker

- Rodrigo Fernández Grossetete (COBS), Apertura y Fullback

- Matías Garafulic Schar (COBS), Centro

- Nicolás Garafulic Schar (COBS), Wing

- Iñaki Gurruchaga Suárez (Old John´s), Pilar

- Pablo Huete Cibrario (Old Boys), Segunda línea

- Esteban Inostroza Landero (PWCC), Pilar

- José Ignacio Larenas Hitschfeld, co-capitán (UC), Centro

- Salvador Lues Soto (COBS), Pilar

- Raimundo Martínez Amar (PWCC), Tercera línea

- Santiago Pedrero Poduje (COBS), Segunda línea

- Clemente Saavedra Cartajena (Old Boys), Tercera línea

- Domingo Saavedra Cartajena (Old Boys), Centro

- Augusto Sarmiento Paris (PWCC), Segunda línea

- Martín Sigren Molina, capitán (Old Boys), Tercera línea

- Ignacio Silva Aninat (PWCC), Tercera línea

- Marcelo Torrealba Otero (Old Boys), Medio scrum

- Francisco Urroz Richter (Old Redlander´s), Fullback

- Franco Velarde Brandt (Viña Rugby Old Boys and Girls), Wing

- Benjamín Videla Cambiaso (Old Boys), Medio scrum

- Santiago Videla Cambiaso (Old Boys), Fullback

PURANOTICIA