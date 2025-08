Comisión de Árbitros de la ANFP reconoce errores en penales sancionados en el partido de D. Iquique contra la UC

En una fecha marcada por los reclamos a las decisiones arbitrales, uno de los partidos que mayor polémica generó fue el choque que protagonizaron Deportes Iquique y Universidad Católica en el estadio Tierra de Campeones, el cual terminó igualado a dos.

La controversia se produjo en torno a los dos primeros penales cobrados por el réferi Fernando Véjar, propiciando la apertura de la cuenta por parte de los "cruzados" y el posterior empate de los "dragones celestes", determinaciones que no encontraron respaldo en la Comisión de Árbitros de la ANFP.

Desde la entidad que preside Roberto Tobar se manifestaron sobre la pena máximo que favoreció a la UC, apuntando en un video explicativo que "el VAR analiza ángulos y tomas, donde logra evidenciar un contacto del brazo del defensor sobre el hombro del atacante, lo que interpreta de manera incorrecta como una sujeción sancionable".

"El VAR recomienda al árbitro un on field review para que evalúe lo descrito. Al observar las imágenes, el árbitro coincide, también de forma equivocada, en interpretar esa acción como una sujeción, por lo que termina sancionando penal. Desde lo técnico, se debe aclarar que no todo contacto es merecedor de sanción. El contacto sancionable debe considerar aspectos técnicos sobre fuerza y consecuencias razonables para justificar su impacto en el oponente, lo que en esta ocasión no ocurre", agregaron en la pieza audiovisual.

Con respecto a la sanción de una mano de Gary Medel que derivó en la paridad nortina, detallaron que "durante el chequeo protocolar, el VAR detecta el contacto del balón con la mano, evaluando que se encontraba ampliando el volumen y en posición antinatural, agregando que previamente había una infracción del atacante".

En la misma línea, agregaron que "la interpretación del VAR y confirmación del árbitro no son correctas porque no se sancionó la infracción previa del delantero al cargar a Medel de manera imprudente y tampoco se considera de manera correcta que el balón va a la mano tras rebotar en el suelo".

