Sebastián Pérez y la sensible lesión por la que debió ser intervenido quirúrgicamente: "Se me cortó el tendón de un día para otro"

Sebastián Pérez será sensible baja en Unión Española al perderse lo que queda de temporada por una intervención quirúrgica a la que se sometió el miércoles por problemas en el dedo pulgar de la mano derecha.



El portero del cuadro hispano se refirió a la cirugía y la dolencia que le significará poner fin de manera anticipada a este 2023.



"Salió todo bien con la operación, como todos esperábamos. Al menos debería estar tres meses fuera, estoy asimilando no jugar el resto del torneo. Debo asegurarme que el tendón pegue bien", expresó el golero en conversación con radio ADN.



"Fue raro todo esto. Tenemos un hueso en la muñeca, el cual estaba como un cuchillo por todo el trajín que tengo, y de un día para otro se me cortó el tendón. Iba caminando y de la nada veo mi dedo algo hacia abajo, me asusté, me hice exámenes y pasó todo. Fue antes del entrenamiento incluso", añadió.



Sobre su futuro en el conjunto hispano, sostuvo: "Estaba disfrutando el jugar, hacer las cosas bien. Es una campaña distinta a con la UC, estaba haciendo un buen campeonato. Estaba contento (…) Toca centrarse en el equipo y yo en recuperarme. Es un tema que tienen que ver entre clubes. Me toca pensar en recuperarme".



Además, sobre la opción de volver a ser considerado en la Selección chilena por el técnico Eduardo Berizzo a futuro, comentó: "Siempre ha estado la ilusión de un llamado, me entreno para eso. Cuando me citaron creo que lo hice bien. Cuando vuelva lo haré para seguir peleando en el club y se me abran las puertas de la selección".

PURANOTICIA