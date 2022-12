Sebastián Miranda reconoció "conversaciones" con algunos equipos, pero se mantendrá en el fútbol formativo de la U

Sebastián Miranda, otrora director técnico de Universidad de Chile en la temporada recién terminada, ratificó lo dicho por el gerente deportivo Manuel Mayo y confirmó que se mantendrá en el club, pese a haber recibido algunos ofrecimientos.

En ese sentido, el ex defensa ratificó en diálogo con ESPN que "hubo conversaciones con algunos equipos, tanto de Primera A como de Primera B, a los cuales agradezco muchísimo el interés, pero yo quería cumplir con el rol con el que me trajeron: Hacer fútbol formativo".

En la misma línea, sostuvo que "también tengo la intención de seguir preparándome, tengo ganas de estudiar e ir al extranjero para ver nuevas metodologías y así poder dar el paso y poder dirigir a algún equipo".

Por otra parte, Miranda se refirió a sus dos periodos como interino al mando del cuadro azul, al cual no solo salvó del descenso, sino que además lo llevó hasta semifinales de Copa Chile, donde cayeron ante Unión Española.

"Yo me siento responsable junto al cuerpo técnico de que el equipo volvió a competir. El mérito también es de los jugadores por interpretar lo que queríamos. El objetivo se cumplió, pero no me gustó la manera en que terminamos", subrayó.

Por último, el estratego valoró la llegada de Mauricio Pellegrino como nuevo DT. "Me parece una muy buena decisión. Tiene un currículum muy grande. No tengo dudas que capacidades tiene de sobra. Tengo confianza y esperanza que cumpla todos los objetivos", puntualizó.

