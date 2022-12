¿Se va de Europa? Charles Aránguiz interesa en clubes gigantes de Sudamérica

Charles Aránguiz, destacado volante chileno, al parecer está cerca de culminar su carrera en Europa para retornar al fútbol sudamericano, pues estaría siendo seguido con atención por grandes clubes del continente, según señaló el agente del futbolista.

Concretamente, el "Príncipe" tendría importantes chances de retornar al fútbol brasilero, tal como lo aseguró su representante al medio Revista Colorada, medio partidario del S.C. Internacional, club por el que pasó el chileno.

"Estoy negociando la llegada de Aránguiz a Brasil, sí. Grêmio y São Paulo, entre otros equipos, están negociando su fichaje", había señalado André Cury al sitio web ya consignado.

No obstante, el periodista local João Batista Filho, aseguró que la directiva del "Tricolor Gaúcho" no ha seguido manteniendo conversaciones por el pase del criollo: "Escuché de él que la información no es válida, que la realidad es que hubo una reunión con el empresario donde ofreció al jugador. Pero eso fue hace tres semanas. Eso es todo. Grêmio no ha adelantado nada por Aránguiz".

El propio futbolista, por su parte, no ha ocultado sus deseos de retornar al "Inter" de Porto Alegre: "Claro que sí, pero hay que respetar a las personas que toman las decisiones para armar el grupo de jugadores. En junio tuve la oportunidad de volver, pero la dirección del Bayer no me dejó salir".

