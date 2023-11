Se acaban los Juegos Panamericanos en Chile y Estados Unidos fue el gran ganador de la cita

Como es habitual en esta competencia continental, Estados Unidos finalizó como el gran ganador en el medallero de los Juegos Panamericanos de Santiago 2023, totalizando 286 preseas, 124 de oro, 75 de plata y 87 de bronce.

Y aunque los norteamericanos no tuvieron mayores problemas para imponerse, su más cercano perseguidor (Brasil terminó con 80 medallas menos), su performance estuvo por debajo de lo cosechado en los anteriores Juegos Panamericanos, pues en Lima totalizaron 293 preseas, con 120 de oro.

Los deportes que más medallas de oro le entregaron a Estados Unidos fueron la natación con 19 preseas, el atletismo y la esgrima, con ocho, además de la lucha y la gimnasia artística, con siete. Un poco más atrás, con cinco preseas doradas, quedaron el esquí náutico, el remo, el tiro y el tiro con arco.

De los 60 deportes/disciplinas que se disputaron en los Juegos Panamericanos de Santiago 2023, en solo 19 Estados Unidos no obtuvo medalla de oro, lo que demuestra el total dominio deportivo sobre el continente. Curiosamente varias de las especialidades en la que no fueron campeones son grandes favoritos y no celebraron, seguramente, por no presentar equipo o representantes de nivel. Ejemplos son el básquetbol, beisbol, tenis o hockey césped.

Entre las figuras que más medallas aportaron para Estados Unidos destaca Regina Jacques, que en esquí náutico se colgó tres preseas doradas al ganar en salto, overall y slalom. La esquiadora tiene el mérito de que sus tres victorias fueron individuales sin sumar premios por equipos.

Con cuatro oros, el nadador Jacob Foster fue el norteamericano que más veces se subió a lo más alto del podio, al ganar individualmente los 100 y 200 metros pecho además de los relevos 4X100 masculino y mixtos.

Otra nadadora destacada, que aportó con tres medallas de oro para Estados Unidos, fue Paigen Madden, quien ganó los 400 y 800 libres, además del relevo 4x200.

Desde que se comenzaron a disputar los Juegos Panamericanos, Estados Unidos ganó todas sus ediciones, salvo, justamente la edición inaugural de 1951 (ganó Argentina) y 1991 (Cuba). En ambas ocasiones se ubicó en la segunda posición.

PURANOTICIA