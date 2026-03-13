Betis de Pellegrini tropieza en Grecia y queda contra las cuerdas en Europa League

El Betis y Manuel Pellegrini no logran levantar cabeza. El cuadro verdiblanco resignó este jueves una derrota por 1-0 como visita ante el Panathinaikos, por la la ida de los octavos de final de la Europa League, y no sólo complicó su avance a la siguiente fase, sino que también sumó su cuarto partido consecutivo sin conocer la victoria.

Tras la caída, el técnico chileno lamentó el tropiezo, al expresar en conferencia de prensa: "Creo que desde el primer minuto intentamos salir a ganar el partido y tuvimos dos ocasiones de gol como para haberlo hecho, especialmente en el primer tiempo".

"Es un penal absolutamente intrascendente, un balón que ya estaba fuera, no tenía ninguna posibilidad de hacer un gol, choca a los dos jugadores y se cobra penal, pero desgraciadamente así es el fútbol. Creo que tenemos todavía 90 minutos para intentar dar vuelta el partido en casa. Es un equipo que defiende muy bien, que cuesta mucho entrarle, pero creo que en términos generales hicimos partido más que correcto", añadió el "Ingeniero".

En la misma línea, agregó: "Tuvimos un rato un jugador más, pero es un equipo que defiende muy bien, con ocho o nueve jugadores atrás. Nos faltó creatividad seguramente en esos momentos que tuvimos esa ventaja numérica, pero creo que el equipo desde el primer minuto intentó ganar el partido (...) Es cierto que nos faltó quizás también un poco más de llegada al segundo tiempo, pero este es un equipo que defiende muy bien, que no es fácil entrarle. Por eso creo que el primer tiempo para mí fue decisivo como para habernos ido en ventaja".

Por último, Pellegrini se mostró optimista de poder revertir la llave el próximo jueves 19 en el estadio La Cartuja: "Este gol que nos hace perder un partido en forma increíble, pero todavía quedan 90 minutos y estamos seguros con nuestra gente, en nuestro estadio, intentaremos darlo vuelta y seguiremos peleando, primero antes con Celta por la Liga. Ojalá que podamos seguir en esta competición".

PURANOTICIA