Santa Cruz le impidió a Antofagasta quedar cerca de los líderes del Ascenso

Deportes Antofagasta aflojó en los instantes finales del cotejo y tuvo que conformarse con un amargo empate a uno ante Deportes Santa Cruz, desaprovechando la posibilidad de acercarse a los líderes de la Liga de Ascenso.

En un primer tiempo muy cerrado, el conjunto nortino lentamente fue imponiendo sus términos y abrió la cuenta en el minuto 34 gracias a un penal convertido por Josepablo Monreal.

El compromiso se mantuvo sin variaciones ni en el juego ni el marcador hasta que en el 81', Diego Arias se elevó en el área para impactar un centro y emparejó las cifras con un potente cabezazo.

Con este resultado, el elenco puma se estancó en el tercer puesto con 22 puntos, dos por debajo de los punteros Santiago Wanderers y Cobreloa. Por su parte, el cuadro unionista, penúltimo de la tabla, llegó a ocho unidades y le sacó cinco de ventaja al colista Rangers.

Deportes Antofagasta y Deportes Santa Cruz volverán a la acción el lunes primero de junio a las 19 horas para enfrentar a Curicó Unido y Deportes Santa Cruz, respectivamente.

PURANOTICIA