Salen a la luz detalles del conflicto al interior del atletismo en Santiago 2023

Nuevos detalles respecto del gran conflicto que surgió al interior del atletismo en Santiago 2023 han salido a la luz durante las últimas horas, los que incluyen supuestos insultos proferidos por la exmedallista olímpica Ximena Restrepo.



Cabe recordar que hace un par de meses, las atletas Poulette Cardoch y Berdine Castillo denunciaron que fueron eximidas arbitrariamente de la prueba 4x400, en la que les correspondía participar debido a las marcas registradas en la temporada 2023. Además, una de ellas acusó malos tratos de la exatleta colombiana.



"Gritó e insultó a técnicos de la Federación chilena, señalando a viva voz mi nombre y cuestionando mi presencia en el equipo. Exigió y presionó en todo momento, sin derecho o potestad alguna, que me sacaran del relevo 4x400. Hay múltiples testigos de estos hechos", relató Castillo en el testimonio que dio a conocer en noviembre.



Debido a lo anterior, el Comité de Ética de la Federación de Atletismo comenzó a desarrollar una investigación en la que recogió testimonios de diversos actores, entre ellos, el de Juan Pablo Raveau, jefe del área de velocidad de la Fedachi.



Fue el periodista Juan Cristóbal Guarello el que desclasificó el relato de Raveau, que también evidenció supuestos insultos de la vicepresidenta de World Athletics. Cabe recordar que como el resultado de la investigación, Restrepo fue sancionada inicialmente con una amonestación escrita y disculpas públicas.



"El señor (Marcelo) Gajardo se llevó a las damas al otro extremo de la pista y yo me quedé con Jorge Grosser (…) Ahí me entero de que Gajardo ha sacado del equipo a Poulette Cardoch. Casi simultáneamente, el técnico Bastián Carter me envía un mensaje, diciéndome que Gajardo también sacó a Berdine Castillo. Inmediatamente y muy molesto lo voy a encarar", contó Raveau.



Luego, agregó: "Ximena me encara e insulta, diciéndome que ‘hacemos todo mal’. Se expresa con voz muy alta y fuerte, y me grita ‘tú haces todo mal, hueón de mierda. Cómo vas a incluir a Berdine si acaba de correr los 800 metros’”.



"Le respondo que Berdine se ganó ese derecho y que está preparada para correr, pero ella sigue gritando e insultando", cerró el jefe del área de velocidad.

PURANOTICIA