Ronald Fuentes y el partido entre U. Española y Colo-Colo: "No queremos ser la guinda de la torta"

Colo-Colo vivirá este domingo un crucial duelo ante Unión Española de cara a su objetivo de lograr el bicampeonato nacional, pues el "Cacique" debe vencer al cuadro hispano y esperar que el líder Cobresal se enrede ante Universidad de Chile en El Salvador para mantener la ilusión.

El conjunto "albo" se medirá con un elenco de colonia que lleva una racha de cuatro meses sin conocer la victoria y que viene de ser goleado por 4-0 por Unión La Calera.

Pese a todo esto, el técnico Ronald Fuentes descartó un quiebre en el camarín: "El grupo está bien, no hay inconvenientes con ellos. Hay molestia por el resultado del otro día en relación con lo que habíamos entrenado, pero hemos trabajado para hacer un buen partido".

Sobre el cotejo ante los "albos", sostuvo: "No sé si amargarles la fiesta, pero no queremos ser la guinda de la torta y vamos a tratar de rescatar puntos. Hace rato que no sumamos de a tres, sabiendo lo difícil que puede ser, pero siempre hacemos buenos partidos contra Colo-Colo".

"Estamos con ganas de hacer un buen partido. La segunda rueda ha sido muy mala y queremos ser juez de la definición, seremos decidores del torneo por nosotros y volver a sumar ojalá", añadió.

Pero también, el DT del conjunto rojo se refirió al mal estado de la cancha del estadio Monumental tras los conciertos de Roger Waters y The Cure: "Es imposible que la cancha quede en buenas condiciones, ninguna del mundo va a quedar bien tras un recital. La cancha nos va a afectar a los dos, a lo mejor esto les puede jugar en contra e intentaremos sacar provecho de esta circunstancia".

Por último, Fuentes descartó un relajo en el equipo ante la imposibilidad de clasificar a copas internacionales: "Si fuera así, hemos estado de vacaciones todo el semestre. Somos un plantel profesional, estamos ligados a esta institución hasta el último día que nos toque estar. No hemos salido de vacaciones o que nos hayamos relajado, hemos trabajado como corresponde para hacerle daño a Colo-Colo. Tenemos ganas de jugar este partido".

