Roberto Tobar y penal no cobrado contra Colo-Colo: "El balón golpea en el hombro"

El triunfo de Colo-Colo por 2-1 ante Audax Italiano en el estadio Monumental estuvo marcado por un supuesto penal a favor de los itálicos, por una mano de Agustín Bouzat que el árbitro José Cabero no sancionó sobre el final del cotejo.

Por esa acción, el juez se llenó de durísimas críticas por parte del conjunto de colonia.

Sin embargo, el réferi recibió el respaldo de Roberto Tobar, jefe de la Comisión de Árbitros de la ANFP y quien explicó por qué el colegiado no cobró la pena máxima.

"No cobra penal porque no le parece mano. Por eso no sanciona", sostuvo el ex juez FIFA en conversación con La Tercera.

Además, sostuvo que "su asistente también le indica que para él no es penal. Cuando el VAR evalúa, observa que el balón golpea en una zona permitida".

También, Tobar dijo que "Bouzat tiene el brazo algo abierto, pero el balón golpea en una zona permitida reglamentariamente, en el hombro. No es una jugada de interpretación. Para el VAR no es penal".

