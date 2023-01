Revelan que Universidad de Chile se acercó a Joan Cruz con interesante propuesta para sumarlo como refuerzo

Joan Cruz, joven mediocampista de Colo-Colo, recibió recientemente un ofrecimiento por parte de Universidad de Chile, considerando que Gustavo Quinteros no cuenta con el jugador.

De acuerdo a La Tercera, el entrenador argentino no ha considerado al volante por dos motivos: el primero, no le gusta la función; y la segunda, no ha quedado conforme con su rendimiento cuando ha sido requerido.

Es aquí cuando la U hace su aparición para consultar a AIM, empresa representante de Cruz, por sus condiciones. En definitiva, la propuesta emanada desde La Cisterna era atractiva en cuanto a lo deportivo y lo económico, no obstante, fue rechazada por el formado en Macul.

¿La razón? Cruz, un asiduo a las redes sociales, fue testigo de todos los ataques que recibió su excompañero Matías Zaldivia luego de que fichara por los "azules", tanto de la hinchada colocolina como de los fanáticos laicos.

Cabe señalar que desde el estadio Monumental aseguran que Cruz sigue perteneciendo al club, algo que desde AIM niegan. En agosto pasado, el gerente deportivo Daniel Morón explicaba la situación a El Deportivo.

"Hay jugadores que tienen contrato con una cláusula por citaciones. Él ya está renovado por esa cláusula y tiene un año más de contrato, pero no es nuestra idea renovarlos así", manifestó, buscando poner fin a toda polémica relacionada con su continuidad o posible salida.

PURANOTICIA