Revelan nombres de dirigentes de Colo Colo que se oponen a regreso de Arturo Vidal

Arturo Vidal se encuentra definiendo su futuro, con América de cali de Colombia como principal interesado en contar con los servicios del seleccionado chileno.

América de Cali está haciendo todos los esfuerzos económicos por fichar al ex volante de la Juventus y revolucionar el fútbol colombiano.

Sin embargo, el nombre del "King" también ha estado sonando en Macul, ya que su edad y su estado como jugador libre sin club obliga a Blanco y Negro a evaluar la situación.

Pero durante esta jornada, el periodista Fernando Agustín Tapia reveló los nombre y apellidos de los dirigentes que se oponen al regreso de Arturo Vidal a Colo Colo en plena transmisión televisiva de TVN.

"La votación (sobre el regreso de Vidal) está dividida en el interior de Blanco y Negro y hay que ponerle nombre y apellido a los que hoy no lo quieren, porque después dicen ‘es culpa de Colo Colo’. No, es el bloque de Leonidas Vial, él particularmente no lo quiere, además de Alfredo Stöhwing, presidente, Carlos Cortés, otro director, Ángel Maulén, el vicepresidente, y Diego González, para que después no se laven las manos”, reveló el comunicador.

Hace pocos días, el mismo Alfredo Stöhwing, manifestó que "hay que hacer una evaluación del plantel actual, ver las necesidades que tiene, las posibilidades de refuerzo y en ese caso se verá si Arturo, que sería por supuesto muy bienvenido a la institución, está dentro de las posibilidades".

