Revelan la postura de Gustavo Quinteros sobre su posible llegada a la banca de la Roja

La Selección chilena atraviesa un crítico momento tras el empate sin goles que cosechó el jueves pasado ante Paraguay en el estadio Monumental, resultado que significó la renuncia del técnico Eduardo Berizzo.

Desde entonces, son varios los nombres que han surgido para llegar a la banca de la Roja, siendo uno de los que más se repite el actual entrenador de Colo-Colo, Gustavo Quinteros, quien aún no arregla su continuidad en el cuadro albo.

Sin embargo, a pesar de sonar con fuerza en la prensa nacional, Majo Gavilanes, periodista ecuatoriana cercana al estratego, reveló una conversación donde el argentino-boliviano le transparentó su sincera postura ante la opción de hacerse cargo del combinado criollo.

"Ayer conversé con él, tenemos una amistad desde que estuvo en Emelec. Siempre nos mantenemos en contacto", dijo.

“Le preguntaba ayer, porque yo quería entrevistarlo en mi programa, pero se iba al cine. Me dijo: ‘Majo, qué tal, cuánto tiempo, me voy al cine en este momento… Y no, por si acaso, no voy a dirigir Chile, no voy a dirigir Chile’. Eso fue lo que me dijo, que no iba a dirigir Chile”, contó la comunicadora en diálogo con su colega José Fernández, de As Chile.

Asimismo, Gavilanes sostuvo que "Quinteros me dijo: 'Sé que después del partido de Ecuador y Chile, van a anunciar al nuevo técnico. Solamente sé eso'".

Cabe recordar que para el duelo de este martes ante Ecuador, pactado para las 20:30 horas en el estadio Rodrigo Paz Delgado, el "Equipo de Todos" será dirigido por el interino Nicolás Córdova.

