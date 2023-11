Representante de Tiane Endler culpó a la ANFP de su retiro de la Selección Chilena

Mientras Chile afina detalles para enfrentar la final del fútbol femenino en Santiago 2023 sin arqueras para la disputa por el oro de los Juegos Panamericanos, se dieron a conocer más detalles sobre la renuncia de la histórica, Christiane Endler.

Tras vencer a Estados Unidos por la fase semifinal, la portera que disputó 104 partidos por la selección anunciaba que dejaría La Roja tras dicho encuentro: “No hay mejor forma de retirarme que ganando una medalla. Es momento de darle la oportunidad a las jóvenes que vienen de mostrarse, que hagan una carrera, que representen a Chile”, señaló.

De inmediato comenzaron a surgir especulaciones sobre el anuncio, pero fue el propio representante de la arquera del Olympic de Lyon, Édgar Merino, quien entregó detalles de la decisión de la capitana, aclarando que su retiro “no pasa por las críticas, sino que por las malas gestiones que se han realizado (desde la ANFP). Es una decisión que venía meditando, pero que estalló en estos días”.

“Pasaron muchas cosas. No parece lógico que el local deba viajar en bus todos los días de partidos. Que no tengan ni el descanso suficiente. En el partido contra México llegaron sobre la hora y no pudieron calentar. Llegaron, se vistieron y salieron a jugar”, argumentó el representante en conversación con ESPN.

“Son decisiones que se pudieron haber evitado pero que vienen arrastrando hace mucho tiempo. Esta noticia de las arqueras ha salido en todo el mundo. No se lo merece Tiane ni ninguna jugadora. No estamos teniendo una directiva a la altura que se merece la selección”, sentenció.

Chile jugará a las 20:00 horas de este viernes la final del fútbol femenino frente a México en el Estadio Sausalito de Viña del Mar.

