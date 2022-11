Representante de Juan Martín Lucero por su renovación en Colo Colo: "No me han comunicado nada"

El representante de Juan Martín Lucero, Martín Prest, ha señalado que aún no ha podido conversar con la dirigencia de Colo Colo respecto de la compra del pase del goleador, uno de los grandes anhelos de los hinchas del Cacique.

Las afirmaciones del agente toman lugar solo un par de días después de que Aníbal Mosa, dirigente del Cacique, asegurara a Radio ADN que "ya hicimos la notificación de hacer uso de la opción de compra, que teníamos hasta el 31 de diciembre".

"Lo hicimos saber a la gente de Argentina de la opción de compra del 80% del pase de Juan Martín", confirmaba hace unos días el otrora presidente de Blanco y Negro, ilusionando a los fanáticos del "Popular".

Durante el mes pasado, el líder del directorio, Alfredo Stöhwing, comentaba que "con el fortalecimiento de la situación financiera del club que se ha logrado este año, creo que no va a haber problemas para ejercer esa opción de compra y así lograr que Juan Martín se quede con nosotros, como todos queremos".

No obstante, Prest sacó el pie del acelerador y confirmó a El Deportivo: "A mí, que soy su agente, no me han comunicado nada, cosa que deberían haber hecho".

"A mí no me notificaron nada, y cuando negociaron para firmar a Martín, hablaron conmigo. Entonces, ahora deberían haberse comunicado conmigo", explicó, agregando que "ellos saben lo que tienen que hacer y cuáles son las vías éticas".

