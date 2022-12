Representante de Gabriel Suazo y futuro del lateral: "El Mundial ha retardado las cosas"

Continúa la incertidumbre sobre el futuro de Gabriel Suazo. El lateral y capitán de Colo Colo termina contrato con el Cacique el 31 de diciembre y todo indica que partirá al fútbol extranjero ante el interés de diversos clubes foráneos.

El propio representante del jugador, Alan Silberman aseguró que entre 20 y 25 clubes han preguntado por él seleccionado criollo.

"La situación de Gabriel es que termina contrato con Colo Colo y su objetivo, deseo, sueño y ansia es llegar a jugar a Europa. Hasta ahora no se ha dado nada concreto, sí que hay mucho interés", reconoció el agente en conversación con Las Últimas Noticias.

"Es un puesto muy escaso en el mundo, pero no está bien remunerado como el de un 9 goleador o un defensa central. Hay mucho interés, pero mientras no sé dé nada concreto, no hay que hablar", añadió.

Sobre la demora en concretar algo, Silberman sostuvo que "la información la tienen y ahora un club puede ver todos los partidos de donde quiera. Hay sistemas, pero yo me imagino que el Mundial ha retardado las cosas y esperamos que se concrete una oferta interesante para Gabriel".

"Han mostrado interés un sinnúmero de equipos, algo debería caer. Por lo menos diría que entre 20 y 25 clubes han manifestado interés. La mayoría son de Europa. Buscamos uno serio, con un proyecto deportivo importante. No en Luxemburgo, Andorra ni San Marino", complementó.

Por último, Silberman aclaró que no hay opción de renovar con Colo Colo: "No, Gabriel está en el tope de salir al exterior, tiene 25 años, si no sale ahora...".

