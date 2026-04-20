Reinaldo Sánchez asegura que la Copa Intercontinental Sub-20 entre S. Wanderers y Real Madrid la "vamos a jugar en Playa Ancha"

El rival de Santiago Wanderers para la gran definición de la Copa Intercontinental Sub-20 ya está confirmado. Tras superar mediante lanzamientos penales al Brujas de Bélgica, el Real Madrid se coronó como el nuevo campeón de la UEFA Youth League, asegurando así su boleto para medirse ante el cuadro chileno, que ostenta el título de la Copa Libertadores de la categoría.

La magnitud del adversario europeo no intimida a la directiva del elenco porteño. Por el contrario, Reinaldo Sánchez, presidente de la institución, manifestó un evidente entusiasmo frente a este escenario, aprovechando la instancia para ensalzar la gesta deportiva alcanzada por el plantel juvenil de los "caturros".

En diálogo con el portal Redgol, el dirigente valoró la exclusividad de este hito para su equipo. "Vamos a enfrentar el club más grande del mundo. Esa la hace el Wanderers no más, ninguno de los preferidos de Santiago pudo. Es un honor poder disputar está final. Era el rival que queríamos", declaró.

Sobre los trabajos previos para encarar el trascendental choque frente a la escuadra merengue, el timonel del "Decano" detalló los plazos del cuerpo técnico. Al respecto, aseguró que "desde mañana Felipe Salinas (director técnico) empieza a planificar lo que será este partido".

Finalmente, respecto al recinto que albergará el inédito cruce entre el elenco de Valparaíso y la Casa Blanca, Sánchez fue categórico al establecer la localía. "Vamos a jugar en Playa Ancha. Como sea", cerró.

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