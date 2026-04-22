Reinaldo Sánchez amenaza con renunciar a S. Wanderers si la Intercontinental Sub-20 ante Real Madrid se disputa en Santiago

Tras la obtención del histórico título de la Copa Libertadores Sub-20, Santiago Wanderers se ganó el derecho a disputar la Copa Intercontinental de la categoría nada menos que frente al poderoso Real Madrid.

Frente a los rumores que apuntan a que este trascendental compromiso podría llevarse a cabo en el estadio Nacional, el presidente del cuadro "caturro", Reinaldo Sánchez, alzó la voz. Días atrás, el timonel ya había ratificado su intención de que el encuentro ante los "merengues" se dispute en el estadio Elías Figueroa de Valparaíso.

Durante una entrevista concedida a El Mercurio de Valparaíso, el actual líder del "Decano" y otrora presidente de la ANFP lanzó una dura advertencia. El dirigente aseguró que abandonará la institución si la Conmebol determina trasladar el evento desde el puerto hacia la capital: "Se juega en Valparaíso. A no ser que exijan Santiago los frescos de la Conmebol. Pero yo lo juego en Valparaíso, si es la ciudad nuestra y yo se lo doy a la gente de acá. Va a ser histórico, así que me tendrán que obligar".

En esa misma línea, el directivo profundizó en su postura y complementó sus dichos señalando: "Si me obligan a jugar en Santiago, renuncio y no participo más también. Ojalá que no nos vayan a hacer esa barbaridad, ya que como no nos pagan nada, si la recaudación del partido va a ser para ellos".

Finalmente, los dardos de Sánchez apuntaron directamente hacia el ente rector del fútbol sudamericano por su rol como organizador del certamen. El presidente porteño cuestionó duramente el hecho de que la confederación retenga la totalidad de los ingresos generados por el encuentro: "Con qué nos vamos a frotar las manos si me dijeron que la recaudación es de la Conmebol… si nosotros no hemos recibido ni un peso por esta cuestión".

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