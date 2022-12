Refuerzo argentino de la U se pone como meta ganarle el clásico a Colo-Colo

Leandro Fernández es uno de los refuerzos de Universidad de Chile de cara a la temporada 2023 y el delantero argentino tiene confianza de hacer un buen papel con los azules.

Es que el ex Independiente de Avellaneda aseguró que buscará dejar atrás las malas campañas del elenco estudiantil, que en los últimos años luchó por evitar el descenso.

"Me motivó que es un club grande. Hablé con Nery Domínguez y me comentó cosas de la institución. Acepté sin saber que (Mauricio) Pellegrino iba a ser el DT. Vine a cambiar la historia de la U", reconoció el atacante en conversación con DirecTV.

"Respecto al momento de la U, hay que enfocarse en aires nuevos, en el plantel que se está conformando. Hacer buena campaña, traer una copa y ganar el clásico ante Colo-Colo", añadió.

Sobre la mala racha ante el cacique, sostuvo que "me enteré acá en Chile de la cantidad de años que Universidad de Chile no logra vencer a Colo-Colo. Pero este año eso va a cambiar, me gustan los desafíos y este es uno más en mi carrera".

PURANOTICIA