Rangers cae ante Puerto Montt y se hunde en el fondo de la Liga de Ascenso

Un total de 5.968 espectadores se dieron cita la noche del sábado en el estadio Bicentenario Iván Azócar, demostrando que en Talca continúan haciendo fuerza por su equipo a pesar del futuro incierto y una magra campaña. Sin embargo, el apoyo no fue suficiente para la escuadra que dirige Jaime Vera, ya que el elenco local sufrió una derrota por 1-0 frente a Puerto Montt, resultado que los hunde en el último lugar de la tabla de la Liga de Ascenso.

El trámite del compromiso se mantuvo peleado hasta que una infracción cambió el rumbo de las acciones. A los 58 minutos, Tomás Gómez recibió una doble tarjeta amarilla que significó su expulsión, situación que dejó a Rangers con 10 jugadores en el terreno de juego y desequilibró definitivamente el partido.

La ventaja numérica fue aprovechada apenas dos minutos más tarde por los visitantes. Jason Flores fue el encargado de convertir el 1-0, anotación que permitió a los representantes de la Región de Los Lagos volver a los triunfos y encaramarse provisoriamente al tope de la clasificación con 18 puntos. Ahora, los sureños quedan a la espera de lo que suceda hoy a las 17.30 horas en Calama, donde se medirán entre sí dos de sus escoltas: Cobreloa y Deportes Antofagasta.

Por el lado del conjunto rojinegro, el panorama es diametralmente opuesto. Tras haberse disputado 10 fechas del campeonato, Rangers apenas suma dos puntos y sigue sin registrar victorias en lo que va del año 2026.

Respecto al resto de la jornada sabatina de la Liga de Ascenso, la programación incluyó el duelo donde Unión Santa Cruz e Iquique terminaron empatando 2-2.

Para hoy, la cartelera de encuentros válidos por la fecha 10 contempla los cruces entre Magallanes y Deportes Copiapó (12.30), seguido por el choque de Santiago Wanderers ante Deportes Temuco (15 horas), además del ya mencionado partido entre loínos y pumas en el norte del país.

PURANOTICIA