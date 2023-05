Quinteros habló de opción de fichar a Isla y el regreso a las citaciones de Thompson

La etapa de Mauricio Isla en Universidad Católica llegó a su fin. Este miércoles el cuadro "cruzado" confirmó la salida del histórico lateral derecho de la Selección chilena, quien desde hace rato estaba cuestionado en el conjunto de la franja por su bajo rendimiento.

Y tras oficializarse la partida, de inmediato comenzó a tomar fuerza la opción de un posible arribo a Colo-Colo, pues desde hace días que su nombre suena en el ante el interés del técnico Gustavo Quinteros de reforzar esa zona frente a la salida de Óscar Opazo a principios de año.

Por eso, el estratego fue consultado en conferencia de prensa por la chance del "Huaso", por lo que el ex DT de Ecuador expresó: "Nosotros a partir después de la fecha 15 vamos a empezar a analizar a cada uno de los jugadores que pueden ser opción. Esta noticia es reciente y todos los jugadores que puedan ser opción serán evaluados y analizado el tema, es una las posiciones que nosotros pensamos en incorporar a principio de año y será analizado después del partido de mañana".

"Estamos hablando sobre un supuesto jugador que puede llegar, hoy no estamos analizando ninguno de ellos. Tenemos algunos en carpeta, pero a partir de mañana nos vamos a poner en ese tema, no tengo en cuenta la cantidad de partidos, rendimientos porque hay jugadores que se adaptan a un sistema de juegos más fácil que otro. Tenemos la intención de incorporar jugadores que han sido figuras y no terminan rindiendo de la misma manera. Tenemos que ver características y experiencia en un puesto que tenemos jugadores jóvenes jugando. A veces cuando participas de copas internacionales necesitas experiencia. Analizaremos todas las variantes a partir de mañana y veremos la decisión en conjunto con el club", añadiós.

Además, Quinteros agregó: "Hablar de un jugador que no hemos tenido en cuenta no es válido. Por supuesto que esta noticia es reciente, pero eso no quiere decir que vendrá. Tenemos que analizar un montón de cosas, rendimiento, edad, participaciones, estado físico de todos los jugadores. Hay varios jugadores, alguno que no está libre, tenemos que analizar lo positivo y negativo y tener menos margen de errores".

Pero también el DT de Colo-Colo se refirió al regreso a los entrenamientos de Jordhy Thompson, después de que se supendiera su juicio por la denuncia de su ex pareja de violencia de género. En ese sentido, confirmó el regreso del joven jugador a las citaciones del equipo.

"Hace dos meses que está en tratamiento o ayuda, como quieran llamarlo. Nosotros seguimos con un protocolo del club hecho por profesionales. Siempre estamos en contacto con ellos. La recomendación es que él vuelva a hacer su trabajo de forma normal, para que él pueda mejorar y cambiar su forma de vida, ser una persona de bien. Es lo que queremos nosotros, que él cambie para que sea una buena persona y profesional", sostuvo.

"De acuerdo a estos informes médicos está la posibilidad de que vuelva a su actividad normal. Hace unos días que viene haciéndolo, jugó un partido amistoso y es una de las opciones que tenemos para mañana. Está citado, pero no sé si va a estar dentro de los 18, eso lo vamos a decidir mañana. Me gusta decirle primero a los jugadores y después hacerlo público", complementó.

