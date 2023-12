Proponen a Ben Brereton como refuerzo del Aston Villa en la Premier League

Todo parece indicar que el periplo de Ben Brereton Díaz en Villarreal está cerca de llegar a su final o, al menos, sufrir una pausa ante el escaso aporte del delantero nacional en el submarino amarillo desde su arribo a mediados de año.

En España han asegurado que la escuadra de Castellón buscaría la cesión del atacante y si bien la idea sería que se mantenga en la península ibérica, en tierras británicas abogan por su fichaje en uno de los protagonistas de la Premier League.

Es así que en diálogo con el podcast The Rest is Football, el ex futbolista Micah Richards jugó con la posibilidad de que "Big Ben" firme con Aston Villa, cuadro que marcha tercero en el certamen inglés y que podría necesitar una alternativa ofensiva para el goleador Ollie Watkins.

"Saben con quién voy a ir, alguien que abandonó el jardín y probablemente no lo hayan visto jugar. Sin faltar el respeto, porque no vemos mucho la Championship. Siempre estamos trabajando, por eso vemos lo más destacado pero no siempre vemos los partidos. Alguien como Brereton Díaz, que estuvo en Blackburn. Alguien que está justo un nivel por debajo de Watkins", comentó el ex Manchester City.

Sus dichos fueron replicados por el periodista Dan Jones, quien sostuvo que "es extraño. No creo que sea mala idea mirar a Brereton Díaz o a un jugador de su nivel. Pero el Aston Villa está en una posición en la que inesperadamente podría encabezar la liga. Si estás en esa posición, aunque te sorprenda, probablemente buscarás hacer un movimiento más aparte de firmar a Ben".

