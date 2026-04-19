Primera B: San Marcos le dio una mano a Recoleta derrotando a Cobreloa

San Marcos dio el golpe de la jornada en la Liga de Ascenso derrotando por 2-1 a Cobreloa, quitándole así su invicto al cuadro loíno, además de privarlo de recuperar el liderato que hace unas horas le había arrebatado Deportes Recoleta.

El conjunto ariqueño abrió la cuenta en el estadio Carlos Ditborn en el minuto siete, luego de un desborde de Yerko Águila que centró por bajo para que Camilo Melivilú conectara de primera para el 1-0.

La visita reaccionó en el arranque del complemento y emparejó las cifras en el 55', cuando Facundo Velazco capturó un rebote tras un potente disparo de Sebastián Zúñiga al travesaño e infló las redes con un sutil remate.

Sin embargo, el dueño de casa mantuvo la calma y selló su victoria en el 72' con otra conquista de Melivilú, quien apareció destapado por el segundo poste para empujar el balón hasta el fondo de la malla.

De esta manera, el elenco santo escaló hasta la cuarta ubicación con catorce puntos, uno menos que el combinado calameño, que se quedó con las ganas de superar a Recoleta en la tabla de posiciones.

El sábado 25 a contar de las 12:30, San Marcos de Arica visitará a Deportes Copiapó. Por su parte, Cobreloa recibirá a San Luis desde las 15 horas del domingo 26.

PURANOTICIA