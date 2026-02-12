Presidente del Tribunal de Disciplina explicó la polémica sanción contra la U por incidentes en el Nacional

Se esperaba un severo castigo para Universidad de Chile por los incidentes protagonizados por barristas del cuadro azul en el estadio Nacional durante el duelo contra Audax Italiano, por la primera fecha de la Liga de Primera, sin embargo, el conjunto estudiantil la sacó barata.

El Tribunal de Disciplina de la ANFP determinó que la U tendrá que jugar su próximo partido como local con la Galería Sur completamente cerrada y sin acceso a público, mientras que los dos siguientes encuentros tendrá que hacerlo con acceso limitado en el sector antes mencionado, donde solo podrán ingresar mujeres de toda edad, menores de 12 años y hombres mayores de 65 años.

Exequiel Segall, presidente de la Primera Sala del organismo, explicó los motivos del castigo aplicado al elenco universitario.

"Se observa que en los incidentes no participaron mujeres y no participaron adultos mayores. De ahí, como lo faculta el artículo 66 de nuestro código en cuanto a las sanciones, antes era mucho más restringido", sostuvo.

"Ponderando todo lo que obró el club denunciado, que claramente hay una evidencia de una mayor preocupación, de una adopción de muchas acciones tanto preventivas como para individualizar posteriormente a los que participaron o por lo menos algunos de ellos, el Tribunal estimó adecuado en este caso imponer esas dos sanciones", añadió.

