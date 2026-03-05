Meneghini y agónico gol de Palestino que dejó a la "U" sin Sudamericana: "Podíamos defender mucho mejor esa jugada"

Universidad de Chile sufrió su primer fracaso en la era de Francisco Meneghini como entrenador; esto, tras caer en un agónico 2-1 frente a Palestino en el Estadio Nacional y quedar eliminado tempranamente de la Copa Sudamericana 2026.

Con esto, el técnico argentino, quien había tomado un respiro al vencer a Colo-Colo en el Superclásico del domingo, volvió a complicarse en la banca del conjunto estudiantil.

Tras el cotejo, el estratego realizó una autocrítica al expresar que hicieron "un mal primer tiempo. No jugamos para nada bien, el rival nos superó, estaba mejor, con más chispa y generaron situaciones de gol. En el segundo tiempo estuvo más controlado, dominamos más las acciones".

"Esta derrota nos afecta mucho. Estamos con mucha molestia, no sólo por quedar eliminados sino por la manera que se dio, porque podíamos defender mucho mejor en esa última jugada. Ahora nos queda recuperarnos y pensar en el lunes, porque tenemos un partido muy importante en el torneo nacional (frente a la U. de Concepción). Los resultados no son acordes a este equipo ni a lo que buscamos", añadió.

Consultado sobre si piensa renunciar, sostuvo que "no pienso en eso. El partido del domingo para nosotros fue un envión anímico muy fuerte como plantel, como grupo. La eliminación de hoy es muy dura, obviamente nos golpea por todo lo que dije anteriormente, pero ya lo que hay que pensar a partir de ahora es prepararnos bien para plantear el mejor partido posible el lunes".

