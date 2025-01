Presidente del Sifup reafirma el paro: "Si no hay respuesta, no comienza el fútbol"

El lunes la Dirección del Trabajo resolvió que es ilegal la norma de que la Segunda División del fútbol chileno se dispute solamente con jugadores Sub 23, la cual fue calificada de discriminatoria y contraria a la ley y la Constitución.



En la misma jornada, el Sifup sostuvo una reunión con la directiva de la ANFP, en la cual no se alcanzó un acuerdo. En ese sentido, el presidente del gremio de futbolistas, Gamadiel García, reafirmó el paro por el cual votaron el pasado viernes.

"Se deja claro que no vamos a negociar esta postura, queremos una Segunda División Profesional libre. Tenemos 11 temas que no fueron contestados, creemos que hay una cierta falta de respeto hacia los futbolistas. Mientras no se resuelvan estos temas, el paro sigue vigente", enfatizó el timonel de la entidad.

"Estamos abiertos para el diálogo, pero siempre dentro de los márgenes legales. El directorio tiene la postura de escuchar y dar solución, pero quien toma la determinación es el Consejo de Presidentes. Hemos enviado nuestra posición desde el 5 de noviembre. Si no hay respuesta, no comienza el fútbol", añadió.

Además, enfatizó en que los cambios deben darse más allá de la directiva del organismo de Quilín: "Hemos venido ya tres años consecutivos, donde el Consejo de Presidentes va en contra de la deportividad y de lo que nosotros planteamos como gremio, eso va trabando la relación y nos lleva a tomar medidas extremas. Planteamos la situación con tiempo y no tenemos respuestas. Si esto continúa así, tenemos que tomar la determinación que la asamblea votó".

Por último, García manifestó su preocupación por la situación de Deportes Melipilla tras su desafiliación: "No queremos que el Consejo de Presidentes determine algo en contra de la deportividad, como que la Primera B no tenga descensos por la desafiliación de Melipilla. Esperamos una pronta resolución y que se determine cuándo comienzan los torneos".

PURANOTICIA