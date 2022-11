Presidente de Blanco y Negro admitió sentirse "desilusionado" por la partida de Gabriel Costa de Colo-Colo

Alfredo Stöwing, el presidente de Blanco y Negro, concesionaria que maneja los hilos de Colo-Colo, se mostró bastante decepcionado por la partida de Gabriel Costa, quien optó por no extender su contrato con el equipo de Macul y, en cambio, seguiría su carrera en la liga peruana.

El mandamás del cuadro "albo", admitió que "estoy un poco desilusionado, porque habíamos llegado a un acuerdo. Es legítimo que de un día para otro al jugador le surjan ciertas incomodidades o dudas, se arrepintió y quiso tomar otra decisión".

En la misma línea, el dirigente reiteró que con el uruguayo-peruano "había un acuerdo de palabra y a uno nunca le gusta que se echen para atrás, por eso siempre digo que creo en las cosas cuando están firmadas, porque suceden muchas situaciones en el fútbol".

De todas formas, Stöwing espera que a Costa "le vaya muy bien. Fue un gran jugador para nosotros, le tenemos mucho aprecio, así que la mejor de las suertes", y apuntó que "vamos a tratar de ver a un extranjero para reemplazar a Gabriel lo mejor posible".

Por otra parte, el timonel del elenco "popular" dijo con respecto al delantero Juan Martín Lucero que "está ejercida la opción y es jugador de Colo-Colo, el resto son cosas que he visto en la prensa no más. No nos han llegado ofertas".

Finalmente, detalló el presente contractual del lateral izquierdo Gabriel Suazo, quien finaliza su vínculo con el club este año y aun no ha acordado su continuidad.

"Gabriel sigue esperando alguna alterativa que hasta el momento no se le ha presentado. Él tiene claras las condiciones para renovación, le flexibilizamos todo, y no vamos a insistir en una cláusula", puntualizó.

