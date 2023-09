Presidente de Azul Azul y futuro de Pellegrino: "Las valoraciones, más que por lo que uno es, es por lo que uno obtiene"

Este sábado, Universidad de Chile protagonizó un pálido empate a uno ante su archirrival Colo-Colo, en un partido donde no pudieron aprovechar su alza en el segundo tiempo, cosechando así su séptimo partido al hilo sin ganar.

Esta situación tiene sumamente preocupado al presidente laico, Michael Clark, quien pese a valorar la igualdad en el Superclásico hizo hincapié en que el equipo tiene que volver a ganar para tener un buen cierre de temporada.

"Ni Mauricio (Pellegrino) ni nosotros estamos tranquilos. Después de ganarle al puntero (Huachipato) y quedar punteros, no hemos podido volver a ganar. Estamos preocupados. Este empate no sirve de nada si no volvemos al triunfo. Tenemos buen plantel y las condiciones para volver a ganar. Es la idea. Ojalá que éste sea el punto de partida", comenzó el mandamás azul.

El timonel azul aprovechó de enviar un mensaje al técnico: "Mauricio es un tremendo técnico, que le ha hecho bien al club, pero esto es fútbol. Las valoraciones, más que por lo que uno es, es por lo que uno obtiene. Es injusto, pero así es la vida. Hay que volver a ser el equipo que fuimos hace un mes".

Por último, el dirigente sostuvo que "tenemos un buen grupo humano, buenos jugadores. Este empate con sabor a poco no servirá de nada si no volvemos a los triunfos. El objetivo mínimo es estar en una copa el otro año y esperamos lograrlo".

PURANOTICIA