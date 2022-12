Prensa uruguaya descarta la llegada de Marcelo Bielsa a la banca de Uruguay

El periodista y relator uruguayo Alberto Kesman, le bajó el perfil a la supuesta llegada de Marcelo Bielsa a la selección oriental, a propósito de los rumores que surgieron tras la eliminación de la Celeste, y de la inminente salida de Diego Alonso.

"Yo no tengo ninguna información al respecto y me parece bastante más que difícil que a poco de terminar el campeonato del mundo y perder, ya estén hablando de otro técnico cuando no ha existido el más mínimo contacto", aseguró en conversación con Bolavip.

Según el comunicador, la información resultó "una total falta de respeto, si Uruguay clasificaba ¿Cuándo hablaron con Bielsa? ¿Cuándo arreglaron? Una mentira eso, un farol, no es cierto".

"Mañana que se pongan en contacto con él, puede ser, pero cómo van a arreglar antes sin saber si Uruguay sigue o no sigue en el mundial. Es imposible, es inviable. El presidente de la AUF está acá, no tiene ni pies ni cabeza", fustigó.

Sobre el futuro del entrenador Diego Alonso, estimó que "hay varias posibilidades, todos rumores. Dicen que Alonso si quedaba eliminado dejaba el cargo y si clasificaba, también".

"Él tiene contrato con la selección y hay que ver el paso, seguramente se va a ir, pero pensar que Bielsa tiene ya la conversación, es una mentira total. Un bolazo que tiraron y todo el mundo se prendió. Hoy no hay nada", complementó.

