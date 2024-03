Prensa brasileña apunta a la pareja de Eduardo Vargas por su frustrado fichaje en Fortaleza

El futuro del delantero nacional Eduardo Vargas en Atlético Mineiro es una completa incógnita, ya que luego de poco más de tres temporadas, el club está empecinado en buscarle una salida por el bajo nivel mostrado en las últimas campañas.

De hecho, durante los últimos días medios brasileños hicieron eco de los acercamientos entre el cuadro de Belo Horizonte y Fortaleza, elenco que se mostró interesado en contar con los servicios del atacante.

Y si bien ambas instituciones avanzaron en el acuerdo, a último minuto "Turboman" trabó las negociaciones y de acuerdo con el portal Globo, su novia Juliana Peixoto habría tenido un rol clave en esta decisión.

"La pareja del jugador, oriunda de la capital de Minas Gerais, estudia en la ciudad y tendría que conseguir un traslado de curso a Fortaleza", aseguraron.

Pero eso no es todo, desde el conjunto Galo les habrían señalado que si el futbolista no está siendo tenido en cuenta por el técnico Luiz Felipe Scolari "no podemos obligarlo (a partir)".

"Si no es utilizado y ni está en los planes de Felipão, el club buscará un nuevo destino para el '11', que considera "caro" mantener en Galo. De momento todavía no ha llegado ninguna propuesta de otro club", complementaron en la publicación.

