Prensa argentina bajo alerta tras empate de la UC: "Boca quedó en una situación delicada"

Al igualar sin goles ante Cruzeiro en el césped del Claro Arena, Universidad Católica dejó pasar una inmejorable oportunidad para consolidarse en la cima del Grupo D de la Copa Libertadores. La escuadra estudiantil no logró capitalizar la ventaja numérica que tuvo durante una importante fracción del complemento, producto de la expulsión de un jugador en el cuadro rival.

Al otro lado de la cordillera, el desarrollo de este compromiso fue monitoreado con especial atención. Tras la paridad en suelo nacional, Boca Juniors quedó relegado a la tercera ubicación de la tabla con seis puntos, mientras que la zona es comandada actualmente tanto por el conjunto de la franja como por el elenco brasileño, ambos ostentando siete unidades.

Bajo este escenario, el medio trasandino TyC Sports analizó el panorama del grupo y señaló en sus plataformas: "U. Católica y Cruzeiro suman siete puntos, pero el equipo chileno es el líder por el desempate olímpico (había ganado en Brasil); Boca acumula seis unidades y ahora estaría eliminado".

Por su parte, el portal informativo La Voz encabezó su cobertura con el titular: "Boca y el resultado que no esperaba: quedó tercero en su grupo de la Libertadores". En la misma línea, la publicación profundizó en el complejo momento del equipo argumentando que "La derrota de Boca frente a Barcelona, sumada al empate entre U. Católica y Cruzeiro, dejó al equipo argentino en una situación delicada en el Grupo D de la Copa Libertadores".

Finalmente, el reconocido periódico deportivo Olé proyectó los escenarios matemáticos para el elenco de Buenos Aires, asegurando que "Tras este empate entre los chilenos y los brasileños, a Boca ya le alcanzaría con igualar ante Cruzeiro y ganarle a la U. Católica".

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