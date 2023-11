Poulette Cardoch acusó que fue marginada sin argumentos de la prueba de relevo 4x400 metros de Santiago 2023

Ya terminaron los Juegos Panamericanos Santiago 2023 y el atletismo sigue dando que hablar por una fuerte polémica que vivió el elenco femenino de 4x400. Una de las integrantes disparó contra el entrenador, acusándolo de sacarla arbitrariamente a ella y otra compañera del equipo momentos antes de la competencia. Cabe recordar que Chile terminó en el último lugar de la carrera.

Fue Poulette Cardoch quien destapó la olla a presión a través de su Instagram. La atleta subió una declaración asegurando que, pese a que tenía el tercer mejor tiempo de las seis nominadas, el preparador “sin avisar nada, y solo dos horas antes de correr, decide sacarme junto a Berdine Castillo (3ra y 4ta en el ranking actual) y poner a las dos reservas (5ta y 6ta)” -Violeta Arnaiz y Fernanda Mackenna, respectivamente-.

“No se me dio ninguna razón de peso concreta. Solo se me dijo que 'veía mejor a las otras', excusa o argumento que en un deporte objetivo como el atletismo carece de fundamento", agregó. La situación no se la esperaba en lo absoluto, ya que “había batido mi mejor marca tres veces este año y me había ganado ese cupo en la pista, mediante méritos y marcas objetivas que me permitían ser parte del equipo titular".

Más tarde, la Federación cesó de su cargo al entrenador de relevos y se reintegró a las dos atletas, sin embargo, “cuando a Berdine y a mí se nos reintegra en el equipo, llegó a la pista de calentamiento gente externa al equipo a presionar e insultar agresivamente al jefe del área de velocidad, al encargado técnico de la federación y a otros entrenadores de la selección. Ante lo ocurrido, la situación me superó emocionalmente. Después de todo lo acontecido no me encontraba en condiciones físicas ni mentales de dar lo mejor de mí”.

Finalmente, se presentaron en la pista Martina Weil, Berdine Castillo, Fernanda Mackenna y Stephanie Saavedra, quienes obtuvieron el sexto y último lugar de la competencia.

(Imagen portada: @fotografiadeportiva)

