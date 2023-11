"Poncho" para rato: Alfonso Parot renovó su vínculo con la UC hasta fines del próximo año

A pesar de la irregular campaña que han tenido este 2023, en Universidad Católica siguen confiando plenamente en sus referentes y por lo mismo, este miércoles anunció la renovación de un importante jugador.

Hablamos del lateral izquierdo y subcapitán del conjunto cruzado, Alfonso Parot, quien extendió su estadía en la precordillera por un año más.

"Hemos renovado el vínculo junto a nuestro defensor multicampeón hasta diciembre del 2024. Vamos por más Poncho, y a seguir defendiendo estos colores cómo tú sabes", señalaron en las redes sociales de la UC.

Consignar que además del lateral izquierdo, el "equipo de la franja" también le aseguró un nuevo contrato al zaguero Gary Kagelmacher (hasta diciembre de 2024) y al delantero Fernando Zampedri (diciembre del 2025).

Y en conferencia de prensa, el zaguero no pudo ocultar su felicidad tras extender su estadía en el club que lo formó y donde ha levantado ocho trofeos: cuatro de Primera División, tres Supercopa de Chile y una Copa Chile.

"Fue algo rápido. Apenas se pusieron en contacto conmigo, dije que sí inmediatamente y agradecerle al hincha por el apoyo incondicional de siempre conmigo y todo le equipo. Ha sido un año muy difícil, pero ahí han estado siempre", comentó.

En la misma línea, subrayó que "siempre he dicho que mi intención es permanecer en Católica hasta que ellos indiquen que se cierra el ciclo. Hasta que ellos consideren que estoy apto para entregarle, sea lo que sea al club, me entregaré al cien por ciento por el cariño que le tengo a la institución. Esto no va más allá de un tema de plata, pasa a ser cariño".

Por otra parte, el "Poncho" abordó la irregular campaña del elenco cruzado, asegurando que "este año se dio el cierre del estadio, donde sumábamos muchos puntos. Nos costó adaptarnos a Santa Laura, pero en general en lo futbolístico hemos estado muy lejos de lo que hemos mostrado los cuatro años anteriores. Hemos tenido chispazos, pero nada más".

Respecto al duelo de este sábado ante Deportes Copiapó, Parot adelantó que "será una guerra, porque ellos se juegan la parte baja y nosotros una posibilidad para meternos a una copa internacional. Hay que estar atentos y corregir los errores que hemos tenido en los partidos anteriores".

Cabe señalar que el ex Rosario Central ha dicho presente esta temporada con los colores del cuadro estudiantil en 24 partidos del Campeonato Nacional, cuatro de Copa Chile y uno en Copa Sudamericana.

(Imagen: @Cruzados)

PURANOTICIA