Pinilla respalda a Vidal: "De aquí a un mes, vamos a ver la mejor versión de él"

Colo Colo viajó a la Cuarta Región para enfrentarse este domingo a Coquimbo Unido sin Arturo Vidal, quien fue confirmado como baja por el DT albo Jorge Almirón de cara al duelo por la quinta fecha del Campeonato Nacional.

El ex entrenador de Boca Juniors informó que el "King" quedó fuera del viaje para privilegiar su proceso de recupación física.

Ante esto, el ex delantero de la U, Mauricio Pinilla, salió a respaldar a su ex compañero en La Roja por las constantes críticas por su estado físico. Pinilla admitió a a Vidal le "falta muchísimo", pero destacó actitud en la fase previa de Copa Libertadores. "De todos modos se permitió arriesgar. De aquí a un mes, vamos a ver la mejor versión de él, con el parón que va haber lo va a ayudar”, manifestó el ex atacante azul en Radio Agricultura.

A juicio de Pinilla, la presencia de Arturo Vidal en el mediocampo albo “le da un peso a Colo Colo estando en cancha”.

Pese a comenzar detestándose públicamente durante el Superclásico del Torneo de Apertura 2007, donde tuvieron constantes encontrones en la cancha por polémicas declaraciones en la antesala del partido, la relación entre ambos comenzó a cambiar desde 2010, cuando Vidal no vio con malos ojos la posible citación de Pinilla, quien pasaba por un destacado presente en el fútbol italiano en aquel entonces. “Ojalá ande bien y se gane el puesto, que demuestre que es un buen jugador, pero que lo demuestre en la cancha, no hablando”, dijo Vidal.

Da ahí en más, coincidieron en La Roja, fueron parte del plantel que disputó el Mundial de Brasil 2014, y hasta han salido de vacaciones junto a sus familias en Dubai.

PURANOTICIA