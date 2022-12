Pavez lamentó las salidas de Suazo y Opazo y aseguró que "faltan un par de refuerzos" en Colo-Colo

Colo-Colo alista lo que será el inicio de la pretemporada, en medio de un mercado de fichajes que ha traído cuatro caras nuevas al "Cacique", situación que tiene preocupado a uno de los referentes del equipo.

Hablamos del mediocampista Esteban Pavez, quien a la salida de los exámenes médicos realizados en la Clínica Meds, indicó a los medios presentes: "Creo que nos hemos reforzado bien, pero faltan un par de refuerzos".

"Esperemos que de aquí a la pretemporada estén todos los que el profe quiere para empezar desde cero con toda la gente que se va a incorporar. El profe tiene sus exigencias, esperemos estén todos el 2 de enero y complementarnos bien para el año", complementó el volante.

En la misma línea, el ex Atlético Paranaense apuntó que "se nos fueron dos jugadores muy importantes (Gabriel Suazo y Óscar Opazo), los laterales hoy en el fútbol son los jugadores más determinantes, rompen las líneas cuando los equipos están metidos atrás".

"Por ahí baja el equipo, pero tengo seguridad que los dirigentes van a encontrar buenos refuerzos", añadió el seleccionado nacional.

Por otra parte, Pavez se refirió a la posibilidad de ser capitán el conjunto de Macul tras la salida de Suazo, asegurando que "me he tomado con orgullo las veces que me ha tocado ser capitán, estoy maduro y esperaremos la decisión del profe, pero siempre voy a ser la misma persona con o sin jineta".

