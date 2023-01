Patricio Ormazábal dejó de ser el entrenador de Chile sub-20 tras el fracaso en el Sudamericano

Es oficial. Este martes la Federación de Fútbol de Chile anunció el despido del técnico de la selección sub-20, Patricio Ormazábal, tras el fracaso en el Sudamericano de la categoría que se disputa en Colombia.

Por medio de un comunicado, la entidad confirmó la noticia que circuló en varios medios nacionales, a casi tres días de la derrota ante Venezuela que sentenció la suerte del combinado criollo, que terminó en el cuarto lugar del grupo B, sin posibilidad de avanzar al hexagonal final para obtener uno de los cuatro cupos al Mundial de Indonesia.

"Agradecemos profundamente el compromiso, dedicación y entrega del Director Técnico y su equipo de trabajo, conformado por el ayudante técnico, Milovan Mirosevic, y preparador físico, Sebastián Rojas, quienes estuvieron al mando de La Roja Sub 20 desde febrero del 2020, y les desea mucho éxito en sus próximos desafíos.", complementaron en el escrito.

Cabe recordar que luego de la caída ante la Vinotinto, Ormazábal se había mostrado dispuesto a continuar en el cargo, asegurando que "decir que uno no quisiera estar en la selección chilena es una mentira. He tenido el privilegio de estar acá y he trabajado mucho".

Entre los posibles nombres que han surgido para tomar el cargo dejado por Ormazábal destacan Cristián Leiva, ex entrenador de las series sub-15 y sub-17 de la Roja, y Jaime García, estratego de Ñublense.

PURANOTICIA