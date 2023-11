"Paqui" Meneghini le cierra la puerta a la U: "Si no pasa nada raro, seguiremos en Everton"

Todo indica que Mauricio Pellegrino no seguirá como entrenador de Universidad de Chile de cara a la próxima temporada y que el entrenador argentino partirá del cuadro estudiantil tras el término del Campeonato Nacional 2023.

De hecho, la semana pasada se dio a conocer que un sector de la dirigencia de Azul Azul tiene como favorito a Francisco Meneghini, actualmente en Everton de Viña del Mar, para que sea el nuevo DT.

Sin embargo, el propio "Paqui" le dio un portazo definitivo a un posible arribo a la banca del conjunto laico al confirmar que continuará en el elenco ruletero.

"Hay tiempo que uno no puede negar y es importante ir avanzando en cosas. Si no pasa nada raro y todo va como queremos, seguiremos acá (en Viña del Mar). Me siento muy bien como entrenador y me siento muy valorado en el club", expresó en conversación con radio ADN.

"Hay que reestructurar de manera importante el plantel y eso representa un desafío mayor, más aún cuando tenemos que jugar un torneo internacional. Este año crecí mucho y le hemos dado continuidad a un gran proyecto. Hoy estamos viendo los frutos de darle continuidad a un trabajo. Sería importante con una restructuración también", añadió Meneghini.

