Pablo Milad por alto costo de las entradas para ver a la Roja: "Son precios de mercado"

La Selección chilena hará este viernes su debut en las Clasificatorias para el Mundial 2026 cuando se enfrente a Uruguay a contar de las 20:00 horas en el estadio Centenario de Montevideo, mientras que tendrá su estreno en calidad de local el martes 12 de septiembre recibiendo a Colombia.

De cara al cotejo ante los "cafetaleros", una de las polémicas que se ha generado es el alto costo de las entradas para ver a la Roja como anfitrión.

Frente a este tema, el presidente de la ANFP, Pablo Milad, justificó los valores de los boletos, después de que el volante Arturo Vidal los criticara.

"Sé que las entradas son altas porque los costos son muy altos, los costos del sistema, el protocolo, la logística de la selección es alta, y son precios de mercado, toda Sudamérica está pidiendo casi lo mismo", expresó el timonel del organismo de Quilín en diálogo con radio Cooperativa.

Además, agregó que en Uruguay "las entradas se han vendido menos del 50 por ciento, es un problema de la región, de cierta recesión económica que también nos afecta a todos".

Por último, sobre la ausencia de Claudio Bravo para esta doble primera fecha de las Clasificatorias, al no ser convocado por el técnico Eduardo Berizzo, Milad sostuvo: "Siempre he sido respetuoso de los cuerpos técnicos, no solo ahora sino que siempre, en las decisiones que ellos tomen. Siempre respeto las decisiones de los cuerpos técnicos, veremos más adelante; yo tengo que respetar porque están con la responsabilidad del rendimiento del equipo".

