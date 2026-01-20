Pablo Galdames firmaría su salida de Independiente para retornar a Europa

Solo escasos detalles faltarían para que el mediocampista nacional Pablo Galdames pueda salir de Independiente de Avellaneda, tras no entrar en los planes del director técnico Gustavo Quinteros para el 2026.

De acuerdo a Agencia Noticias Argentina, el volante rescindiría su contrato con el Rojo alrededor del mediodía de este martes y ya tendría un acuerdo para sumarse al Burgos CF de la Segunda División de España.

Eso sí, según el citado medio, el elenco hispano tendría que pagar cerca de 160 mil dólares al Rey de Copas por concepto de término anticipado del vínculo del chileno.

En la publicación señalaron que el formado en Unión Española firmaría por 17 meses con el conjunto blanquinegro, el cual marcha séptimo en la categoría de plata del fútbol hispano.

De concretarse el traspaso, significaría la tercera experiencia de Galdames en Europa, continente donde ya defendió los colores del Genoa y Cremonese, marcando un solo gol en 45 partidos.

