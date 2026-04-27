OPA de Aníbal Mosa gatillaría la salida de dos históricos directores de Blanco y Negro

A escasas 48 horas de que se lleve a cabo la Junta Ordinaria de Accionistas de Blanco y Negro (ByN), instancia clave en la que se definirá a la nueva mesa directiva encargada de liderar la concesionaria que rige los destinos de Colo-Colo, han surgido importantes movimientos al interior de la institución.

El intento de Aníbal Mosa por asumir el control absoluto del "Cacique" mediante una oferta pública de acciones (OPA) traería consecuencias inmediatas, ya que este movimiento financiero provocaría el inminente alejamiento de dos miembros actuales que conforman la cúpula de la sociedad anónima alba.

La información revelada por radio ADN detalla que los directivos que darían un paso al costado son Ángel Maulén y el expresidente de ByN, Alfredo Stöhwing. Cabe destacar que ambas figuras son reconocidas por integrar las filas del denominado bloque Vial-Ruiz Tagle.

Siguiendo los datos aportados por la misma emisora, este escenario dejaría a la facción opositora a Mosa con Diego González como su único representante en el directorio. Sin embargo, la continuidad de este último tampoco está garantizada y no se descarta que también termine abandonando su cargo.

Si todas estas modificaciones logran materializarse, el panorama dirigencial cambiaría radicalmente a favor del empresario puertomontino. Bajo este nuevo contexto, el actual presidente ya no requeriría el respaldo de los dos votos pertenecientes al Club Social y Deportivo para asegurar su permanencia como máximo timonel de Blanco y Negro.

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