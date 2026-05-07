O'Higgins desaprovechó varias opciones y empató ante Sao Paulo en la Copa Sudamericana

Por la cuarta jornada correspondiente al Grupo C de la Copa Sudamericana, O'Higgins y Sao Paulo sellaron un empate sin goles en el césped del estadio Codelco El Teniente. A pesar de que la escuadra dirigida por Lucas Bovaglio controló ampliamente las acciones del juego, la falta de fortuna les impidió quedarse con la victoria en casa.

Para el "Capo de Provincia", el choque resultaba determinante. El objetivo no era únicamente conservar su condición de invicto como local en torneos internacionales y tomar revancha de lo ocurrido semanas atrás en territorio brasileño, sino que también buscaban posicionarse de manera favorable de cara a la anhelada clasificación.

Aunque sufrieron un sobresalto en los primeros minutos, los rancagüinos tomaron progresivamente el control del balón y arrinconaron a su rival. El conjunto paulista llegó a este compromiso con múltiples ausencias, razón que motivó la inclusión desde el primer minuto del seleccionado nacional Gonzalo Tapia.

Durante la etapa inicial, las oportunidades más nítidas estuvieron en los pies de Francisco González, a los 12' y 28', junto con una llegada de Arnaldo Castillo en el minuto 41. No obstante, ninguno logró imprimir la fuerza ni la dirección necesarias para complicar al guardameta Carlos Coronel.

El inicio de la segunda mitad trajo consigo las llegadas de mayor riesgo para los dueños de casa. A los 46', Martín Sarrafiore impactó un remate en el travesaño, mientras que a los 50' Juan Leiva hizo sonar el vertical, dejando en evidencia que el elenco forastero la estaba sacando barata.

La respuesta visitante llegó a los 60' mediante un zurdazo de Tapia que fue neutralizado por el portero Omar Carabalí. Posteriormente, los locales replicaron a través de un testarazo desviado de Castillo (67') y un ajustado remate de González que el cancerbero logró despejar a los 72'. Ya en la recta final, Leiva erró por un escaso margen desde el interior del área (88').

Pese a buscar por diversas vías, la escuadra celeste no logró quebrar la paridad. Con este resultado, se mantienen en la segunda ubicación con siete puntos, a una unidad de distancia de Sao Paulo. La tercera plaza es ocupada por Millonarios de Colombia, equipo que registra el mismo puntaje que los rancagüinos, pero con una menor diferencia de gol.

En el horizonte inmediato, O'Higgins deberá enfocarse en su duelo contra Everton por la Copa de la Liga, fijado para este domingo a las 20 horas. Luego, el sábado 16 a las 17:30 se medirá frente a Universidad de Concepción por la Liga de Primera, para finalmente chocar con Boston River el miércoles 20 desde las 18:00, en un partido fundamental para sus pretensiones en el certamen continental.

PURANOTICIA