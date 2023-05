"No entiendo tanta mentira": Fabián Orellana desmintió conversaciones con clubes para retornar al fútbol chileno

Fabián Orellana salió a desmentir, a través de sus redes sociales, una información que lo situaba en conversaciones con dos equipos chilenos para concretar su retorno al balompié nacional.

Y es que durante los últimos días, diversos medios de comunicación aseguraron que el "Histórico" estaba manteniendo conversaciones con Magallanes y Deportes La Serena con el objetivo de volver a la actividad, pues actualmente se encuentra sin club.

A raíz de estos rumores, el formado en Audax Italiano señaló a través de su cuenta de Instagram: "No entiendo tanta mentira. Que si voy a Magallanes, que ahora hablaron conmigo para ir a Deportes La Serena. Yo no he hablado con nadie".

"En este momento estoy muy feliz así", manifestó el jugador que tuvo a Universidad Católica como su último equipo en el profesionalismo. Además, el jugador de 37 años registró un breve paso por el fenómeno mundial Kings League.

