Nicolás Núñez y fracaso de U. Católica en Copa Sudamericana: "Es un golpe duro a las energías que uno tiene"

Por segundo año consecutivo, Universidad Católica se quedó con las ganas de ingresar a fase de grupos de Copa Sudamericana, luego de perder por 2-0 ante Coquimbo Unido, sumando así su primer fracaso de la temporada.

En conferencia de prensa, el técnico Nicolás Núñez admitió su tristeza por la caída del conjunto "cruzado", que venía con un irregular arranque en el Campeonato Nacional, con una derrota y un triunfo.

"Es una frustración y una desilusión no conseguir el paso a una fase de grupos. Se entiende que el momento actual es de eso mismo, de tristeza. Es un golpe duro a las energías que uno tiene", aseguró el adiestrador del elenco precordillerano.

Consultado por su futuro tras este tropiezo, indicó que "siempre he sentido el apoyo del directorio, he conversado y siempre ha estado el respaldo, después entiendo que uno siempre esta en evaluación y más con este resultado. No me produce sorpresa estar en evaluación".

Respecto a los próximos desafíos de la UC, Núñez puntualizó que "sigue siendo uno de nuestros objetivos claros el tener que estar peleando por el torneo, así que rápidamente tenemos que sacudirnos y ya volver a entrenar con ese objetivo claro".

Por su parte, el defensa Alfonso Parot le dio un espaldarazo al entrenador y dejó en claro que "en nombre del equipo y todos los futbolistas, Nico tiene el respaldo de todos nosotros 100%. Entendemos la idea de juego, pero la crítica va netamente al futbolista. Él nos da las herramientas, nos dice lo que va a pasar en los partidos, pero él no se puede meter a jugar por nosotros".

